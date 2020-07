В CD Project RED назвали лучшую игру 2020 года, и это не Cyberpunk 2077

В пресс-службе компании CD Project RED, разработчика грядущей Cyberpunk 2077, назвали The Last of Us Part II лучшей игрой 2020 года.

Один из пользователей «Твиттера» ответил на одну из публикаций разработчиков и написал: «Игрой года станет The Last of Us Part II, а не Cyberpunk 2077».

Спустя некоторое время CD Project RED отреагировали: «Отлично. Мы тоже проголосуем за неё!»

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Позже релиз перенесли на 17 сентября, после чего стало известно, что выход столь ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и не хотят выпускать недоделанный продукт.