Автор комиксов намекнул на скорый анонс Injustice 3

Автор комиксов Том Тейлор намекнул на скорый анонс Injustice 3.

Тейлор опубликовал в «Твиттере» буквы I и N, написанные тем же шрифтом, что и название Injustice.

«Всё могло бы быть по-другому, если бы они ещё были здесь», — написал Тейлор.

Публикация доступна на странице Тома Тейлора в "Твиттере".

Твит с буквой I был опубликован на странице DC Comics. Если Тейлор будет публиковать одну букву каждый день, то слово Injustice полностью соберётся 3 августа. Возможно, игра будет анонсирована в этот день.

22 августа состоится ивент для фанатов DC — DC FanDome, во время которого, возможно, будут представлены и новые игры про героев вселенной. Есть вероятность, что презентация Injustice 3 состоится на этом мероприятии.