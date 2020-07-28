Автор комиксов намекнул на скорый анонс Injustice 3
Автор комиксов Том Тейлор намекнул на скорый анонс Injustice 3.
Тейлор опубликовал в «Твиттере» буквы I и N, написанные тем же шрифтом, что и название Injustice.
«Всё могло бы быть по-другому, если бы они ещё были здесь», — написал Тейлор.
Публикация доступна на странице Тома Тейлора в "Твиттере".
Твит с буквой I был опубликован на странице DC Comics. Если Тейлор будет публиковать одну букву каждый день, то слово Injustice полностью соберётся 3 августа. Возможно, игра будет анонсирована в этот день.
22 августа состоится ивент для фанатов DC — DC FanDome, во время которого, возможно, будут представлены и новые игры про героев вселенной. Есть вероятность, что презентация Injustice 3 состоится на этом мероприятии.
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