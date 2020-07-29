Cuphead вышла на PlayStation 4 через три года после релиза на Xbox One
Сегодня, 29 июля, на PlayStation 4 вышла новая игра Cuphead. О релизе игры стало известно во время трансляции фестиваля Summer Game Fest.
При этом ранее игра засветилась в PS Store, но её оттуда быстро удалили. Примечательно, что изначально игра была выпущена на Xbox One и PC, а в 2019 году она появилась и на Nintendo Switch. Теперь в новую разработку смогут сыграть и владельцы PlayStation 4.
Cuphead — платформер, стилизованный под мультфильмы 30-х годов. Особенностью игры является необычная графика. В то же время Cuphead является современной аркадой, воплощающей все прелести жанра. В сюжете много неожиданных поворотов. На пути главного героя ждут опасные враги и хитрые ловушки. На протяжении всей игры главному герою будет помогать друг.
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