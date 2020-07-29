Геймер нашёл себе жену в Apex Legends

Геймер и известный YouTube-блогер First Spoken Gaming рассказал, что встретил девушку, ставшую его женой, в игре Apex Legends. Отношения любителей игры завязались после того, как они познакомились, играя в одной команде в Apex Legends.
После игры блогер продолжил общаться с девушкой. В дальнейшем он предложил стать его девушкой. Через некоторое время мужчина познакомил возлюбленную со своими родственниками. Далее он переехал к девушке в другой штат. Через год они поженились.
Об истории своей любви Fist Spoken Gaming рассказал на своём YouTube-канале.
Видео можно посмотреть на YouTube Fist Spoken Gaming.
Apex Legends — компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы, разработанная американской студией Respawn Entertainment и выпущенная компанией Electronic Arts.
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