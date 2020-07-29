Представлены телевизоры «для PlayStation 5». Самый дешёвый стоит 149 тысяч рублей

Компания Sony запустила линейку телевизоров с брендированием «Готовый к PlayStation 5» (Ready for PlayStation®5). В релизе сообщается, что такие телевизоры будут максимально совместимы с возможностями PS5. «Естественная цветопередача, детализация, сверхбыстрый отклик и объемный звук телевизоров BRAVIA от Sony обеспечивают максимальное удовольствие от игр на консоли», – говорится в анонсе.

Технология воспроизведения звука с экрана

Из особенностей: поддержка 4К на частоте до 120 Гц, и даже 8К будет доступно. Плюс реалистичные цвета и более глубокий контраст. За звук отвечают технологии Acoustic Surface Audio и S-Force Front Surround: экран будет использоваться как динамик. Условно звук двигателя будет «слышен» именно из мотора, а выстрел – откуда пальнёт герой.

Самое важное – цена. Пока в линейке «для PS5» два телевизора: самый дешевый ZH8 (на 75 дюймов) в официальном магазине Sony стоит 699 990 рублей. Вариант на 85 дюймов побогаче – 999 990 рублей. Есть и «бюджетная» модель: цена XH90 – всего 149 990 рублей.

Телевизор Sony XH90