Глава Valve: Xbox Series X лучше PlayStation 5

Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал, какая из новых консолей, выходящих в конце 2020 года, на его взгляд, лучше — Xbox Series X или PlayStation 5.

«Xbox. Потому что это так. Я в этой гонке не заинтересован, в моей компании большая часть разработки идёт на ПК, но из двух я бы выбрал Xbox», — сказал Ньюэлл в эфире программы The Project в Новой Зеландии.

Ответ Ньюэлла легко объясним: Valve работает над ПК-сервисом Steam, а все свои игры Microsoft сейчас выпускает на ПК именно в Steam, где в будущем выйдут такие эксклюзивы, как Avowed и Hellblade. Да и вообще платформа Xbox в последнее время перестала ассоциироваться только с консолью. Это некая экосистема, в которую уже входит ПК, а в ближайшее время благодаря xCloud присоединятся мобильные устройства. Sony же не собирается выпускать свои новые игры где-то ещё помимо будущей PS5.