Источник: в финальном обновлении GTA Online появятся Нико Беллик и Либерти-Сити
В декабрьском финальном обновлении разработчики добавят в Grand Theft Auto Online Либерти-Сити, а одним из действующих лиц в игре станет главный герой GTA IV Нико Белик, рассказал инсайдер markothemexicam на форуме reddit. Об этом сообщает портал Dexerto. Источник ссылается на слова друга, который работал младшим программистом в Rockstar North.
По информации инсайдера, в декабре в игру добавят и новое ограбление — геймеры будут грабить золотые резервы Либерти-Сити с максимальной наградой в размере $ 10 млн. Либерти-Сити будет доступен и в одиночной игре, а также в расширенном издании GTA V для PlayStation 5.
Три месяца назад, ещё до анонса разработчиков, markothemexicam рассказал о летнем обновлении для GTA Online.
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