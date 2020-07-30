Как выглядит самый большой город в Minecraft. 500 человек строят его 9 лет
На Reddit пользователь с ником NJDaeger выложил скриншот «с высоты птичьего полета» самого большого города в игре Minecraft. Его название – Гринфилд (Greenfield). И это что-то невероятное.
Вот фото в большем разрешении.
Гринфилд Сити Майнкрафт
В описании NJDaeger добавил, что на данный момент в этой масштабной стройке приняли участие 500 игроков. А стартовал проект в августе 2011 года. Присоединиться к команде строителей можно, если заполнить анкету.
Интересно, что в списке правил для участников есть такие пункты:
- Вы должны слушать руководителей и администраторов. Они возглавляют проект и знают, что делают.
- Соблюдайте строительные нормы и правила.
- Запрещено рекламировать свои или чужие проекты или серверы.
- Нужен хороший уровень английского языка.
За развитием Гринфилда можно следить в "Твиттере" и "Инстаграме".
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