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Как выглядит самый большой город в Minecraft. 500 человек строят его 9 лет

Как выглядит самый большой город в Minecraft.
Как выглядит самый большой город в Minecraft. 500 человек строят его 9 лет
Киберспорт / Другие игры 0

На Reddit пользователь с ником NJDaeger выложил скриншот «с высоты птичьего полета» самого большого города в игре Minecraft. Его название – Гринфилд (Greenfield). И это что-то невероятное.

Вот фото в большем разрешении.

Гринфилд Сити Майнкрафт

Гринфилд Сити Майнкрафт

В описании NJDaeger добавил, что на данный момент в этой масштабной стройке приняли участие 500 игроков. А стартовал проект в августе 2011 года. Присоединиться к команде строителей можно, если заполнить анкету.

Интересно, что в списке правил для участников есть такие пункты:

  • Вы должны слушать руководителей и администраторов. Они возглавляют проект и знают, что делают.
  • Соблюдайте строительные нормы и правила.
  • Запрещено рекламировать свои или чужие проекты или серверы.
  • Нужен хороший уровень английского языка.

За развитием Гринфилда можно следить в "Твиттере" и "Инстаграме".

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