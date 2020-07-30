В России создали «тамагочи для хакеров». Гаджет проверяет Wi-Fi на незаконный доступ

На краудфандинговой платформе Kickstarter команда российских разработчиков запустила проект Flipper Zero. Всего за два часа со старта он собрал $ 200 тыс. (хотя метил в $ 60 тыс.), а на момент этой публикации – все $ 400 тыс.
Гаджет называют «тамагочи для хакеров», и его основная задача – пентестинг. Тестирование на проникновение — оценка безопасности систем или сетей моделированием атаки злоумышленника. Это что-то в духе Cyberpunk, только не 2077, а прямо сейчас.
«Он умеет открывать домофоны, гаражные ворота, шлагбаумы, клонировать бесконтактные карты, управлять телевизорами. При этом это тамагочи, в котором живёт дерзкий кибердельфин, который регулярно оскорбляет вас», – рассказал TJournal создатель проекта, специалист по IT-безопасности Павел Жовнер.
Функционал «тамагочи» можно будет расширить под собственные нужды, поскольку у проекта открытый код. Например, эмулировать в Flipper Zero рабочий пропуск и карту метро.
Flipper Zero
Жовнер рассказал, почему выбрал именно монохромный LCD-дисплей с разрешением 126х64 рх, как на старых телефонах Siemens: «Во-первых, это просто круто, монохромный экранчик с оранжевой подсветкой вызывает у меня неописуемый восторг, эдакий ретро-милитари-киберпанк. Его прекрасно видно на ярком солнце, и у него очень низкое энергопотребление, около 400 uA с выключенной подсветкой. Поэтому его можно держать в Always-On-режиме и всегда выводить изображение».
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