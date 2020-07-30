Даже топовые видеокарты не позволяют сыграть в Watch Dogs: Legion на максималках

Невзирая на то что игра Watch Dogs: Legion должна выйти на платформе ПК лишь в конце октября, некоторые пользователи уже смогли протестировать её на своих компьютерах. К удивлению многих, даже топовая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti не даёт возможности играть на максимальных настройках и с кадровой частотой 60 FPS.



При выставлении настроек «ультра» GeForce RTX 2080 Ti запускает игру с кадровой частотой 30 FPS. Даже при понижении графики на одну ступень видеокарта не вытягивает игру до 60 FPS.



Существует версия, что нагрузку на видеокарту может снизить применение DLSS, однако пока он проверен не был. Другое мнение — обеспечить плавную картинку на экране во время игры в Watch Dogs: Legion способна будет разве что GeForce RTX 3080, которая должна выйти в конце 2020 года.