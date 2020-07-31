Моддер добавил в The Witcher 3 алмазный меч из Minecraft

Пользователь портала Nexus Mods под ником milckywayy поделился интересной модификацией для поклонников сразу двух игр: The Witcher 3 и Minecraft. Благодаря ей Геральт из Ривии (The Witcher 3) может путешествовать по миру наперевес с алмазным мечом из Minecraft.
Новое оружие доступно для покупки у Хаттори и выступает в качестве серебряного меча. Клинок имеет 981-1199 урона.
Видео доступно на YouTube-канале Dmitri Games Studio.
Witcher 3 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Игра является продолжением компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.
Ранее стало известно, что моддер под ником Halk Hogan на своём канале в YouTube показал модификацию HD Reworked Project 12.0 Ultimate для The Witcher 3: Wild Hunt, которая значительно улучшает графику в игре.
- 31 июля 2020
-
00:36
- 30 июля 2020
-
22:02
-
19:15
-
14:19
-
13:32
-
12:25
-
11:56
- 29 июля 2020
-
23:13
-
21:02
-
19:38
-
18:16
-
17:25
-
15:37
-
14:23
-
13:05
-
11:43
- 28 июля 2020
-
16:34
-
15:58
-
14:47
-
13:56
-
13:31
-
12:28
-
11:47
-
11:16
-
00:27
- 27 июля 2020
-
23:51
-
19:27
-
18:31
-
15:51
-
14:41
-
11:54
-
03:54
-
00:42
-
00:07
- 26 июля 2020
-
19:28