Моддер добавил в The Witcher 3 алмазный меч из Minecraft

Пользователь портала Nexus Mods под ником milckywayy поделился интересной модификацией для поклонников сразу двух игр: The Witcher 3 и Minecraft. Благодаря ей Геральт из Ривии (The Witcher 3) может путешествовать по миру наперевес с алмазным мечом из Minecraft.



Новое оружие доступно для покупки у Хаттори и выступает в качестве серебряного меча. Клинок имеет 981-1199 урона.

Видео доступно на YouTube-канале Dmitri Games Studio.



Witcher 3 — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, выпущенная в 2015 году для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Игра является продолжением компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей», заключительной частью трилогии.



Ранее стало известно, что моддер под ником Halk Hogan на своём канале в YouTube показал модификацию HD Reworked Project 12.0 Ultimate для The Witcher 3: Wild Hunt, которая значительно улучшает графику в игре.