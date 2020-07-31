Некоторых игроков в World of Tanks разбанят в честь юбилея игры

В честь десятилетия World of Tanks в игре будет проведена разблокировка некоторых игроков, сообщается на сайте игры. Она коснётся тех, кто получил перманентный бан в игре или внутриигровом чате в период по 25 марта 2020 года 2:59 мск.

Список нарушений, попадающих под разблокировку:

участие в договорных боях,

продажа аккаунта (только для тех случаев, когда ограничение касалось доступа к чату; в случае ограничения доступа к игре блокировка снята не будет),

уничтожение союзников (тимкилл),

создание никнеймов, нарушающих правила игры,

флуд и реклама в чате,

оскорбления в чате (в том числе оскорбления администрации),

некоторые другие нарушения правил игры и лицензионного соглашения.

«Надеемся, что оступившиеся игроки смогут извлечь правильный урок из прошлого и после разблокировки больше не станут мешать добросовестным командирам. Но, будучи уличёнными в повторных нарушениях, они снова подвергнутся перманентной блокировке без возможности выйти из бана в будущем», — прокомментировал продуктовый директор WoT.

Разблокировка стартует 3 августа.