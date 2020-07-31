Поклонник God of War набил татуировку с героями игры и собрал 20 тыс. лайков на Reddit

Пользователь Reddit с ником SideQuestNoRest показал свою татуировку с героями игры God of War (2018).
Фото: https://www.reddit.com/user/SideQuestNoRest/
На руке геймера красуются как главные персонажи игры — Кратос и его сын Атрей, так и главный антагонист Бальдр и мировой змей Ёрмунганд. Автор рассказал, что процесс создания татуировки занял примерно 75 часов: восемь сеансов по 8-10 часов каждый.
На Reddit публикация собрала более 22 тыс. лайков. Пользователи оставили много забавных и восторженных комментариев.
«Как думаете, ему понравилась игра?»
«Увидев это, почти пожалел о своих татуировках. Впечатляющая работа».
«Хорошая татуировка с ведьмаком, бро!»
Релиз God of War состоялся 20 апреля 2018 года. Часть стала сиквелом к игре 2010 года God of War III.
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