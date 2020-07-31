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Стример Ninja выпустит специальные кроссовки

Кроссовки Ninja
Стример Ninja выпустит специальные кроссовки
Киберспорт / Другие игры 0

Стример Тайлер Ninja Блевинс поучаствовал в разработке специальной версии кроссовок adidas Superstar. В этом году модель отмечает 50-летний юбилей.

На фотографиях на сайте sole collector можно увидеть дизайн: кроссовки из кожи, с синими вставками и фирменными элементами. Особенностью модели является надпись «Ninja» на месте, где обычно написано «Superstar».

Кроссовки Ninja х Superstar

Кроссовки Ninja х Superstar

Кроссовки Ninja х Superstar

Кроссовки Ninja х Superstar

Когда кроссовки поступят в продажу, пока неизвестно. Ранее в коллаборации Superstar поучаствовали музыкант Фарелл и актер Джона Хилл.

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