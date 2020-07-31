Гонка в грязи без грязи. Показан геймплей DiRT 5
Разработчики Codemasters представили «первый взгляд» на игру DiRT 5. В двухминутном ролике можно увидеть режим Stampede Time Trial для нескольких игроков. В описании к видео уточнено, что геймплей из версии для Xbox Series X и PlayStation 5.
В комментариях многие пользователи задались вопросом, почему в игре с названием «грязь» (dirt) нет собственно деталей грязной гонки. Машина не пачкается сама и не оставляет следов на дороге. Можно увидеть лишь небольшие брызги из-под колес.
Разработчики DiRT 5 представили классы автомобилей
Новая часть серии DiRT 5 выйдет 9 октября этого года на ПК и консолях. При этом обладатели PS4 и Xbox One при покупке игры получат возможность загрузить бесплатную версию для PS5 и Xbox Series X. Предзаказ игры можно сделать в Steam.
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