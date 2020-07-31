Живой дриблинг и ещё 5 нововведений FIFA 21
Новая игра в серии FIFA стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One, кроме того, дебютирует на консолях нового поколения.
Фанаты симуляторов футбола ждали, что FIFA 21 выйдет на Xbox Series X и PS5 на новом движке. Однако EA Sports опровергла эту информацию. Компания рассказала, какие нововведения ждут игроков в FIFA 21. Список всех обновлений представят в августе.
Пока известно, что EA Sports представит (как и в любой новой игре FIFA) улучшенный дриблинг, более умного компьютерного противника и реализм.
Вот список из шести значимых обновлений
- Позиционирование. Пока звучит довольно размыто – про важность позиционной игры. Топ-нападающий будет следить за последним защитником (в духе Чиро Иммобиле). Плеймейкеры будут исполнять Бруну Фернандеша и искать свободные зоны. А защитники – более эффективно играть между линиями.
- Живой дриблинг. Обещана новая система. Ускоренная работа ног, больший контроль мяча, чувствительность в обыгрыше один-в-один. И улучшенные финты: например, «мост» – пробросить мяч мимо соперника и оббежать с другой стороны. Впрочем, этот финт был презентован ещё в FIFA 18.
- «Креативные забеги». Одна из новых функций, которую обещает EA Sports. Получится влиять на открывания игроков, чтобы взламывать чужую оборону.
- Реализм в противостояниях. Более эффектные символы игры в футбол: выходы один на один с вратарём, столкновения за мяч и многое другое.
- Основы футбола. Проведена работа над игрой в обороне, атаке и прочими моментами.
- Соревнование. Воспроизведение стиля лучших игроков, возможности настройки тактики и типов дриблинга делает вашего противника очень сильным.
Что вы думаете об обновлениях в FIFA 21?
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