Живой дриблинг и ещё 5 нововведений FIFA 21

Новая игра в серии FIFA стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One, кроме того, дебютирует на консолях нового поколения.

Фанаты симуляторов футбола ждали, что FIFA 21 выйдет на Xbox Series X и PS5 на новом движке. Однако EA Sports опровергла эту информацию. Компания рассказала, какие нововведения ждут игроков в FIFA 21. Список всех обновлений представят в августе.

Пока известно, что EA Sports представит (как и в любой новой игре FIFA) улучшенный дриблинг, более умного компьютерного противника и реализм.

Вот список из шести значимых обновлений

Позиционирование. Пока звучит довольно размыто – про важность позиционной игры. Топ-нападающий будет следить за последним защитником (в духе Чиро Иммобиле). Плеймейкеры будут исполнять Бруну Фернандеша и искать свободные зоны. А защитники – более эффективно играть между линиями. Живой дриблинг. Обещана новая система. Ускоренная работа ног, больший контроль мяча, чувствительность в обыгрыше один-в-один. И улучшенные финты: например, «мост» – пробросить мяч мимо соперника и оббежать с другой стороны. Впрочем, этот финт был презентован ещё в FIFA 18. «Креативные забеги». Одна из новых функций, которую обещает EA Sports. Получится влиять на открывания игроков, чтобы взламывать чужую оборону. Реализм в противостояниях. Более эффектные символы игры в футбол: выходы один на один с вратарём, столкновения за мяч и многое другое. Основы футбола. Проведена работа над игрой в обороне, атаке и прочими моментами. Соревнование. Воспроизведение стиля лучших игроков, возможности настройки тактики и типов дриблинга делает вашего противника очень сильным.

Что вы думаете об обновлениях в FIFA 21?