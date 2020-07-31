В EA объяснили, почему Star Wars: Squadrons продаётся по низкой цене

Операционный и финансовый директор Electronic Arts (ЕА) Блейк Йоргенсен объяснил, почему Star Wars: Squadrons продаётся по цене всего $ 40.

«У всех игр разные масштабы, и у большинства наших современных игр огромный масштаб. Эту же игру мы разработали, отталкиваясь от пожеланий потребителей, сосредоточившись на одной из их самых больших фантазий — возможности летать на истребителе X-Wing или TIE Fighter и участвовать в воздушном бою.



Это невероятная игра, но у неё нет широкого размаха некоторых наших игр, поэтому мы решили оценить её чуть ниже. Кроме того, это позволит предоставить доступ к игре как можно большему количеству людей, которые мечтали о «Звёздных войнах»», — приводит слова Йоргенсена PC Gamer.

Йоргенсен напомнил, что EA и ранее снижала стартовые цены на свои игры. Например, на игры серии Plants vs. Zombies, которые в основном привлекают молодёжную аудиторию.