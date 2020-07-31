Разработчики Halo Infinite ответили на критику графики игры

Студия 343 Industries на официальном сайте серии Halo прокомментировала недовольство некоторых фанатов качеством графики новой игры Halo Infinite.

После геймплейной демонстрации на Xbox Games Showcase научно-фантастический шутер, релиз которого ожидается в конце года, раскритиковали за внешний вид: «плоское» изображение, тусклое освещение и всплывающие на глазах предметы.

Разработчики подтвердили, что они вернулись к классическому к стилю трилогии. Из-за этого в игре, по их словам, меньше «шума», а палитра цвета выглядит более насыщенной. Несмотря на то что эта эстетика пришлась по вкусу не всем, 343 Industries подчеркнула, что будет и дальше придерживаться выбранного дизайна. О снижении детализации, впрочем, речь не идёт.

Создатели признали необходимость повысить уровень качества изображения к релизу, уточнив при этом, что демобилду на Xbox Games Showcase было «несколько недель» и некоторые графические элементы и игровые системы находились на этапе полировки.

Релиз Halo Infinite запланирован на 2020 год. Игра будет доступна на Xbox One, Xbox Series X и ПК.