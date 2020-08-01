Игроки FIFA 20 смогут получить награды FUT 21 до выхода FIFA 21

Компания Electronic Arts анонсировала новую акцию для игроков FIFA. Каждый из пользователей режима Ultimate Team сможет получить прогресс для FIFA 21 ещё до выхода игры. Сделать это можно будет с 16 октября до 23 ноября. В ближайшее время разработчики назовут детали акции: конкретные задания, которые нужно будет выполнить игрокам.
Награды акции выглядят следующим образом:
FUT 20 Icon Home Kit
FUT 20 Future Stars Kit
Стиль сыгранности Двигатель (Engine)
Стиль сыгранности Якорь (Anchor)
Увеличение монет (5 игр x 500 монет).
FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на Xbox Series X и PS5 на новом движке Unreal Engine 5. Однако EA Sports опровергла эту информацию.
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