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Игроки FIFA 20 смогут получить награды FUT 21 до выхода FIFA 21

Игроки FIFA 20 смогут получить награды FUT 21 до выхода FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

Компания Electronic Arts анонсировала новую акцию для игроков FIFA. Каждый из пользователей режима Ultimate Team сможет получить прогресс для FIFA 21 ещё до выхода игры. Сделать это можно будет с 16 октября до 23 ноября. В ближайшее время разработчики назовут детали акции: конкретные задания, которые нужно будет выполнить игрокам.

Награды акции выглядят следующим образом:

FUT 20 Icon Home Kit
FUT 20 Future Stars Kit
Стиль сыгранности Двигатель (Engine)
Стиль сыгранности Якорь (Anchor)
Увеличение монет (5 игр x 500 монет).

FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на Xbox Series X и PS5 на новом движке Unreal Engine 5. Однако EA Sports опровергла эту информацию.

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