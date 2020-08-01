Bubzkji заменил JUGI в составе Astralis по CS:GO

Датчанин Лукас Bubzkji Андерсен стал игроком состава Astralis по Counter Strike: Global Offensive. Как сообщается на официальном сайте организации, контракт с киберспортсменом заключён на два года.
В составе датской команды он заменил Джейкоба JUGI Хансена, который выступал за Astralis с мая.
«Как только услышал об интересе Astralis, тут же понял: хочу играть в этой команде. Были и другие варианты, но после беседы с тренером датчан понял, что могу стать лучшим игроком именно здесь», — заявил Bubzkji.
Помимо Bubzkji в ростере Astralis находится шесть игроков: Эмиль Magisk Рейф, Питер dupreeh Расмуссен, Патрик es3tag Хансен, Николай dev1ce Ридтц, Лукас gla1ve Россандер и Андреас Xyp9x Хойслет. При этом gla1ve и Xyp9x взяли паузу в выступлениях.
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