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Bubzkji заменил JUGI в составе Astralis по CS:GO

Bubzkji заменил JUGI в составе Astralis по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Датчанин Лукас Bubzkji Андерсен стал игроком состава Astralis по Counter Strike: Global Offensive. Как сообщается на официальном сайте организации, контракт с киберспортсменом заключён на два года.

В составе датской команды он заменил Джейкоба JUGI Хансена, который выступал за Astralis с мая.

«Как только услышал об интересе Astralis, тут же понял: хочу играть в этой команде. Были и другие варианты, но после беседы с тренером датчан понял, что могу стать лучшим игроком именно здесь», — заявил Bubzkji.

Помимо Bubzkji в ростере Astralis находится шесть игроков: Эмиль Magisk Рейф, Питер dupreeh Расмуссен, Патрик es3tag Хансен, Николай dev1ce Ридтц, Лукас gla1ve Россандер и Андреас Xyp9x Хойслет. При этом gla1ve и Xyp9x взяли паузу в выступлениях.

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