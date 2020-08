Разработчики FIFA 21 объявили все лиги и турниры, которые будут представлены в игре

Разработчики FIFA объявили все лиги и турниры, в которых можно будет принять участие в FIFA 21 уже в октябре, сообщает Dexerto. Согласно официальному сообщению EA Sports, в FIFA 21 можно будет сыграть за более чем 17 000 игроков в более чем 700 клубах, на 90 оригинальных отсканированных стадионах в 30 футбольных лигах.

Полный список всех лиг



Austrian Football Bundesliga – Австрия

A-League – Австралия

Allskenskan – Швеция

Bundesliga – Германия

Bundesliga.2 – Германия

Bundesliga. 3 – Германия

Calcio B – Италия

Championship – Англия

Chinese Super League – Китай

Ekstraklasa – Польша

Eliteserien – Норвегия

Eredivisie – Нидерланды

J1 League – Япония

K-League 1 – Южная Корея

La Liga – Испания

La Liga 2 – Испания

League One – Англия

League Two – Англия

Liga Do Brasil – Бразилия

Liga MX – Мексика

Ligue 1 – Франция

Ligue 2 –Франция

MBS Pro League – Саудовская Аравия

MLS – США и Канада

Premier League – Англия

Primeira Liga – Португалия

Argentine Primera Division – Аргентина

Chilean Primera Division – Чили

Categoría Primera A – Колумбия

Scottish Premiership – Шотландия

Serie A – Италия

Super League – Швейцария

Superliga – Дания

Список кубковых турниров



Champions League – Европа

Copa Libertadores – Южная Америка

Copa Sudamericana – Южная Америка

Europa League – Европа

Recopa Sudamericana – Южная Америка

UEFA Super Cup — Мировой турнир