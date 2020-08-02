В Team Liquid объявили об уходе nitr0. Он отыграл 5 лет за состав организации по CS:GO

Капитан состава Team Liquid по CS:GO Ник nitr0 Каннелла покидает североамериканский коллектив после пяти лет в команде. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» «жидких».



«Мы провели много времени вместе, пережили каждый из взлётов и падений команды. Радовались, выигрывая у других команд по пять раундов, а потом мы брали крупнейшие чемпионаты.



Было потрясающе иметь такого партнёра, как ты. Ты сделал очень многое для команды, и я счастлив, что играл с тобой так долго», — так прокомментировал уход Каннеллы Джонатан EliGE Яблоновски.



Кто именно заменит nitr0 в составе Team Liquid, пока не известно, однако множество источников прочат на его место 19-летнего лидера Triumph Майкла Grim Гримса.