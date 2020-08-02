В Team Liquid объявили об уходе nitr0. Он отыграл 5 лет за состав организации по CS:GO
Капитан состава Team Liquid по CS:GO Ник nitr0 Каннелла покидает североамериканский коллектив после пяти лет в команде. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» «жидких».
«Мы провели много времени вместе, пережили каждый из взлётов и падений команды. Радовались, выигрывая у других команд по пять раундов, а потом мы брали крупнейшие чемпионаты.
Было потрясающе иметь такого партнёра, как ты. Ты сделал очень многое для команды, и я счастлив, что играл с тобой так долго», — так прокомментировал уход Каннеллы Джонатан EliGE Яблоновски.
Кто именно заменит nitr0 в составе Team Liquid, пока не известно, однако множество источников прочат на его место 19-летнего лидера Triumph Майкла Grim Гримса.
- 2 августа 2020
-
10:26
-
00:33
- 1 августа 2020
-
23:40
-
22:35
-
19:53
-
14:47
-
14:13
-
10:18
- 31 июля 2020
-
22:44
-
21:31
-
16:50
-
15:53
-
15:37
-
15:30
-
12:49
-
11:42
-
10:17
-
09:38
-
08:55
-
00:36
- 30 июля 2020
-
22:02
-
19:15
-
14:19
-
13:32
-
12:25
-
11:56
- 29 июля 2020
-
23:13
-
21:02
-
19:38
-
18:16
-
17:25
-
15:37
-
14:23
-
13:05
-
11:43
Партнерский контент