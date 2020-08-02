Впервые с февраля пиковый месячный онлайн CS:GO опустился ниже миллиона

Портал Steam Charts предоставил обновлённую статистику пикового онлайна в видеоигре Counter Strike: Global Offensive. В июле он составил 857 тыс. игроков. Таким образом, впервые с февраля этот показатель опустился ниже 1 млн в месяц.
В марте 2020 года пиковый онлайн CS:GO впервые перевалил за 1 млн. Лучший результат шутер показал в апреле, когда в игре одновременно было 1,3 млн пользователей.
Существенное повышение количества активных пользователей шутера связывают в первую очередь с пандемией коронавируса, которая повлекла за собой режим самоизоляции. Рост онлайна прослеживался в большинстве видеоигр.
Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Выпуск игры для персональных компьютеров на операционных системах Windows и macOS, а также на игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3 состоялся 21 августа 2012 года.
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