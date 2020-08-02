Двойной нож от s1mple и пистол-кинг Edward — в хайлайтах шоу-матча NAVI 2010 vs NAVI 2020

Вашему вниманию хайлайты легендарного шоу-матча, в котором действующий состав Natus Vincere по CS:GO встретился с легендарным составом NAVI 2010 года по CS 1.6.



По условиям встречи, команды сыграли шесть карт — по три на каждой из версий Counter Strike, на которых команды специализировались. Итоговую победу забрали действующие киберспортсмены, которые одержали уверенную победу в CS:GO (3:0) и сумели забрать одну карту в классической версии игры (1:2).



Состав NAVI 2010: Zeus, Edward, Starix, Ceh9, Markeloff



Состав NAVI 2020: S1mple, Perfecto, Electronic, Flamie, Boombl4.



Хайлаты матчей в CS 1.6:

Видео доступно на официальном YouTube-канале NAVI.

Хайлайты матчей в CS:GO:

Видео доступно на официальном YouTube-канале NAVI.

Напомним, состав NAVI 2010 стал первой командой из СНГ, которая сумела выиграть крупный международный турнир — тогда ещё по Counter Strike 1.6. Zeus, Edward, Starix, Ceh9 и Markeloff выиграли DreamHack Winter 2010.



Нынешний состав NAVI неоднократно занимал первую строчку в мировом рейтинге HLTV. В начале марта 2020 года S1mple, Perfecto, Electronic, Flamie, Boombl4 стали победителями IEM Katowice 2020.