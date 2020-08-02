Bethesda на QuakeCon бесплатно раздаст Quake и, возможно, Quake 2

Пандемия коронавируса лишь частично помешает проведению традиционного QuakeCon — party-турнира в Далласе (США) — соревнования пройдут в онлайн-режиме, а его участникам подарят игры и другие бонусы.
Все, кто войдет в свою учетную запись Bethesda.net на протяжении фестиваля, получат по бесплатной цифровой копии первого Quake в лаунчере издательства игр. Параллельно пользователи сервиса смогут оставлять благотворительные пожертвования. Если их сумма превысит $ 10 тыс., Bethesda раздаст и вторую часть шутера.
Те, кто посмотрит минимум по одной официальной трансляции The Elder Scrolls Online в день, в дополнение к особым ящикам «Уроборос» получат уникальную награду Twitch Drop – пони «Огненный атронах». Стоит обратить внимание, что для получения бонусов необходимо заранее связать учетные записи ESO и Twitch.
Каждому из владельцев Doom Eternal раздадут облик QuakeCon, а также значок и жетон игрока для всех платформ.
Напомним, QuekeCon 2020 At Home пройдёт с 7 по 10 августа.
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