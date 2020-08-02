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Football Manager 2021 выйдет в текущем году, но позже, чем обычно

Football Manager 2021 выйдет в текущем году, но позже, чем обычно
Киберспорт / Другие игры 0

Студия Sports Interactive сообщила, что релиз серии Football Manager 2021 состоится до конца 2020 года, но позже привычных дат. Причиной задержки стала пандемия коронавируса, во время которой студия расширила штат и приспособилась к эффективной работе лишь в удалённом формате.

Дополнительную проблему разработчикам создало то, что футбольная индустрия в период пандемии коронавируса также была остановлена. Некоторые футбольные лиги до сих пор не определились с планами, в некоторых странах поменялись сроки трансферов, нет определённости и с правилами безопасности.

Точную дату выхода игры Sports Interactive не назвала, однако было сообщено о мощном наборе новых функций, которые отличаются от тех, что были запланированы в январе. Также разработчики объявили, что тайтлы будут доступны на большем количестве платформ, чем когда-либо

Обычно игры серии Football Manager выходили в конце октября – начале ноября.

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