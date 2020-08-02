Football Manager 2021 выйдет в текущем году, но позже, чем обычно

Студия Sports Interactive сообщила, что релиз серии Football Manager 2021 состоится до конца 2020 года, но позже привычных дат. Причиной задержки стала пандемия коронавируса, во время которой студия расширила штат и приспособилась к эффективной работе лишь в удалённом формате.

Дополнительную проблему разработчикам создало то, что футбольная индустрия в период пандемии коронавируса также была остановлена. Некоторые футбольные лиги до сих пор не определились с планами, в некоторых странах поменялись сроки трансферов, нет определённости и с правилами безопасности.

Точную дату выхода игры Sports Interactive не назвала, однако было сообщено о мощном наборе новых функций, которые отличаются от тех, что были запланированы в январе. Также разработчики объявили, что тайтлы будут доступны на большем количестве платформ, чем когда-либо

Обычно игры серии Football Manager выходили в конце октября – начале ноября.