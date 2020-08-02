В Cyberpunk 2077 теперь можно поиграть плюшевыми героями

Компания J!NX выпустила серию плюшевых игрушек по мотивам ролевой игры Cyberpunk 2077. В коллекцию попали четыре персонажа — Джонни Сильверхенд, роль которого исполнил Киану Ривз, а также Декстер Дешоун, охранник команды «Травма» и Ройс. Купить любую из игрушек можно за 13 евро (примерно 1140 рублей). Также J!NX подготовила такой мерч, как носки, подушки, брелки и кепки.

Фото можно посмотреть на странице компании J!NX в «Твиттере».

Cyberpunk 2077 — экшен о приключениях в городе недалёкого будущего Найт Сити. Изначально релиз игры был запланирован на апрель, однако его переносили дважды. Актуальная дата выхода — 19 ноября. Игра будет доступна для PlayStation 4, Xbox One и PC, а в будущем также и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.