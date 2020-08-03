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Фанаты начали создавать ремейк шутера по «Звёздным войнам». Видео

Фанаты начали создавать ремейк шутера по «Звёздным войнам». Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Поклонники культовой игры Star Wars: Dark Forces работают над созданием неофициального ремейка. Проект реализует команда энтузиастов Shadow Art Games. В интернете появились первые видео ремейка.

Новая версия игры разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Пока проект находится на ранней стадии.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Shadow Art Games.

Разработчики сумели смоделировать стартовый уровень оригинальной игры. Также им удалось воссоздать процесс перестрелок со штурмовиками. Геймплейные фрагменты выглядят вполне профессионально. Персонажи довольно плавно перемещаются.

Пока неизвестно, когда энтузиасты закончат работу над игрой. У проекта пока нет даже ориентировочной даты выхода. Также неизвестно, на каких платформах она будет доступна.

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