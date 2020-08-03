Стримерша Карина объяснила, почему Трамп хочет запретить TikTok

Стримерша Карина, проживающая в Италии, прокомментировала намерение президента США Дональда Трампа запретить на территории страны социальную сеть TikTok.



«Приложение Трампу не нравится уже довольно давно, по самым разным причинам. Например, в июне детишки с помощью TikTok (не без помощи одной престарелой противницы Трампа) сорвали ему встречу с избирателями, резервируя билеты на мероприятие и не придя туда.



Во-вторых, TikTok за период карантина отхапал приличный кусок рынка США (по разной информации, приложение постоянно используют от 60 до 90 миллионов человек, по сути, каждый пятый американец). Что очень сильно не нравится американским корпорациям, лидерам индустрии, интересы которых Трамп в основном и представляет.



В-третьих, приложение китайское, и данные пользователей оно отправляет в Китай, вместо того чтобы отправлять их «куда надо» в Штатах.



Целый месяц в администрации придумывали, что можно сделать. В итоге решили послать к китайцам Билла Гейтса, узнать, сколько хотят денег. Гейтс пообщался и передал, что за американский Тикток китайцы хотят 50 миллиардов — при доходности 1 миллиард в год. Цифра американцам, видимо, не понравилась, поэтому прямо на следующий день Трамп заявил, что закрывает TikTok в США и вообще против каких-либо сделок.



Если у Трампа получается прикрыть TikTok, то для него это сплошные плюсы. Корпорации довольны: конкурентов больше нет. На ноябрьские президентские выборы разгневанные юзеры, оставшиеся без любимого TikTok, повлиять не смогут технически, подавляющее большинство из них — несовершеннолетние. Что нельзя сказать об их родителях, которые, как мне кажется, будут только рады подобным решениям, а это тоже дополнительные очки в копилку Трампа. В общем, ждём новостей», — написала Карина в своём «инстаграме».