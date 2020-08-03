Каналы Zeus и s1mple до сих пор заблокированы на Twitch. Игроки не знают причин блокировок

В последнее время стрим-платформа Twitch раздаёт странные запреты. Сначала без объяснения причин был заблокирован Dr. Disrespect. Далее последовали блокировки других известных личностей. В их числе оказались бывший киберспортсмен Даниил Zeus Тесленко и игрок Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Александр s1mple Костылев. Они были заблокированы на прошлой неделе, 29 июля. Но игроки до сих пор не знают из-за чего.
«Twitch не уведомил меня о конкретной причине их решения… Твёрдое рукопожатие всем за поддержку в это трудное время», — написал s1mple в «Твиттере». Когда игроков забанили, одной из причин блокировок называлось токсичное поведение в игре. Если бы они получили бан за это, то их каналы были бы разблокированы по истечению трёх дней. А так как этого не произошло, то причина банов кроется в другом.
Если время запрета превысит семь суток, тогда речь может идти о бессрочных банах. Но пока рано думать об этом. Блокировки вполне могут продолжаться 7, 14 или 30 дней. Удивительно лишь одно, почему стримеры не знают из-за чего их каналы заблокировали.
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