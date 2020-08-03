Blizzard забанила игрока в WoW за то, что он написал в чате, что у него есть читы

Пользователь форума reddit под псевдонимом giganticmom представил переписки с Blizzard о его блокировке в World of Warcraft. Он пошутил в чате, что у него есть читы, за что был заблокирован разработчиками. Игроки разделились во мнении: одни считают, что такими действиями Blizzard продолжает смешить игроков и закапывать себя ещё глубже, другие убеждены, что шутки такого рода действительно должны быть устранены.
«Разработчики блокируют игроков за то, что они притворяются, что у них есть читы, в то время как другие игроки используют читы и им всё сходит с рук. Смешно», — написал игрок.
Блокировка не является бессрочной — игрок получил бан в игре лишь на семь дней. Его запрет стал очень популярной темой в сообществе игры. Настолько, что студии пришлось представить ответ: она объяснила, что такие шутки неуместны, так как они поощряют использование читов.
Официальный ответ от разработчиков
Фото: Blizzard
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