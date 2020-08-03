Игрока «кикнули» из команды по Valorant после ссоры со стримером Ninja

В команде 100 Blifted произошёл конфликт. Во время одного из матчей стример Тайлер Ninja Блевинс устроил словесную перепалку с игроком команды T1 SONII. Последствия ссоры для T1 SONII оказались плачевными. Ему пришлось искать новый клуб.

«Тайлер сказал, что не может играть со мной, находясь в одной команде. Ребята продолжат играть вместе. Я буду искать новый для себя коллектив», — заявил игрок в «Твиттере». Момент с разногласием игроков собрал на Twitch более 170 тысяч просмотров.

Недопонимание между Тайлером и T1 SONII возникло ещё раньше. За день до матча игрок открыл дискуссию, где спросил остальных членов команды, стоит ли ему оставаться в клубе: «Если вы не хотите играть со мной из-за Ninja, то я пойму вас. Он, вероятно, обещает вам золотые горы».

Из-за чего возникла эта ситуация. Дело в том, что Ninja считал T1 SONII худшим игроком в команде. Некоторые посмеялись на этим, другие отметили, что Ninja возвратился к своим старым привычкам психовать и выходить из себя в прямом эфире. Стример всегда был импульсивным. И в очередной раз показал свою настоящую сущность.