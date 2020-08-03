Предварительный заказ FIFA 21: как получить скидку в 20%

EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить ещё на 20%. Вот как это можно сделать.

После того как FIFA 21 стала доступна для предварительного заказа, в FIFA 20 появилось всплывающее окно в основном меню. Перейдите в него. Потом загрузите FIFA 20 на PlayStation 4, Xbox One или ПК. Далее прокрутите главное меню и перейдите к правой части экрана. Нажмите на следующее меню: «Предварительный заказ FIFA 21». Игра автоматически переместит вас в онлайн-магазин, который будет зависеть от платформы, на которой вы играете в FIFA. Дальше просто оформите предварительный заказ.

Вы получите 10% скидки, но можно получить ещё 10%. Для этого нужно оформить подписку EA Access. В России подписка стоит 299 рублей в месяц, или 1799 рублей в год. В рамках EA Access игроки смогут получать дополнительные 10% от всех покупок в FIFA, включая FIFA Points. То есть если вы оформите предварительный заказ на FIFA 21 через FIFA 20 и подпишетесь на EA Access, то сможете приобрести FIFA 21 с 20-процентной скидкой.