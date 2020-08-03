Предварительный заказ FIFA 21: как получить скидку в 20%

EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить ещё на 20%. Вот как это можно сделать.
После того как FIFA 21 стала доступна для предварительного заказа, в FIFA 20 появилось всплывающее окно в основном меню. Перейдите в него. Потом загрузите FIFA 20 на PlayStation 4, Xbox One или ПК. Далее прокрутите главное меню и перейдите к правой части экрана. Нажмите на следующее меню: «Предварительный заказ FIFA 21». Игра автоматически переместит вас в онлайн-магазин, который будет зависеть от платформы, на которой вы играете в FIFA. Дальше просто оформите предварительный заказ.
Вы получите 10% скидки, но можно получить ещё 10%. Для этого нужно оформить подписку EA Access. В России подписка стоит 299 рублей в месяц, или 1799 рублей в год. В рамках EA Access игроки смогут получать дополнительные 10% от всех покупок в FIFA, включая FIFA Points. То есть если вы оформите предварительный заказ на FIFA 21 через FIFA 20 и подпишетесь на EA Access, то сможете приобрести FIFA 21 с 20-процентной скидкой.
- 3 августа 2020
-
14:50
-
14:49
-
14:15
-
12:27
-
12:03
-
10:21
-
09:49
-
09:36
-
09:19
- 2 августа 2020
-
23:14
-
20:51
-
18:47
-
16:56
-
16:41
-
14:19
-
12:21
-
11:51
-
10:26
-
00:33
- 1 августа 2020
-
23:40
-
22:35
-
19:53
-
14:47
-
14:13
-
10:18
- 31 июля 2020
-
22:44
-
21:31
-
16:50
-
15:53
-
15:37
-
15:30
-
12:49
-
11:42
-
10:17
-
09:38