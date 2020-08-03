Представлен новый магазин Xbox Store. В нём можно сравнивать игры одной серии

Microsoft обновила магазин игр и приложений для Xbox. Компания серьёзно переработала дизайн, который должен стать более интуитивным и понятным. Кроме того улучшены системы навигации и фильтры. Можно будет формировать собственные списки игр и отслеживать выбор друзей.
Кроме того разработчики обещают, что Xbox Store будет шустрее предшественника – на запуск будет уходить около двух секунд.
Новый Xbox Store
Gears 5 в магазине
Из действительно полезных возможностей: на одной странице можно будет открыть и сравнить сразу несколько игр из одной серии. Так что если не знаете, какую FIFA выбрать – можно будет открыть и убедиться (что принципиально ничего не меняется с FIFA 14).
Все игры серии на одной странице
Доступ к обновлённому Xbox Store в ближайшее время появится только у участников программы Xbox Insider. Осенью новинку раскатают на всех пользователей.
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