Представлен новый магазин Xbox Store. В нём можно сравнивать игры одной серии

Microsoft обновила магазин игр и приложений для Xbox. Компания серьёзно переработала дизайн, который должен стать более интуитивным и понятным. Кроме того улучшены системы навигации и фильтры. Можно будет формировать собственные списки игр и отслеживать выбор друзей.

Кроме того разработчики обещают, что Xbox Store будет шустрее предшественника – на запуск будет уходить около двух секунд.

Новый Xbox Store

Gears 5 в магазине

Из действительно полезных возможностей: на одной странице можно будет открыть и сравнить сразу несколько игр из одной серии. Так что если не знаете, какую FIFA выбрать – можно будет открыть и убедиться (что принципиально ничего не меняется с FIFA 14).

Все игры серии на одной странице

Доступ к обновлённому Xbox Store в ближайшее время появится только у участников программы Xbox Insider. Осенью новинку раскатают на всех пользователей.