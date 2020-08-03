Стример Asmongold выбил из босса редкое оружие, за которым охотился более двух лет

Известный стример по World of Warcraft Зак Asmongold, имеющий более полутора миллионов подписчиков на Twitch, выбил «Косу Порабощенного» у финального босса в рейде «Анторус, Пылающий трон». «Коса Порабощённого» — редкое оружие, которое можно получить только таким образом.

Чтобы получить «Косу Порабощённого», Asmongold в течение двух лет каждую неделю проходил рейд «Анторус, Пылающий трон». Шанс получения предмета составляет около 1,5%, хотя это не самый редкий артефакт в игре. Однако, по правилам, «Коса Порабощённого» не падает в общий лут рейда, а случайно выпадает как индивидуальная награда одному из 20 участников группы.

Asmongold известен как коллекционер редких питомцев, составитель каталогов предметов, а также любитель проходить рейды со зрителями.