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Стример Asmongold выбил из босса редкое оружие, за которым охотился более двух лет

Стример Asmongold выбил из босса редкое оружие, за которым охотился более двух лет
Киберспорт / Другие игры 0

Известный стример по World of Warcraft Зак Asmongold, имеющий более полутора миллионов подписчиков на Twitch, выбил «Косу Порабощенного» у финального босса в рейде «Анторус, Пылающий трон». «Коса Порабощённого» — редкое оружие, которое можно получить только таким образом.

Чтобы получить «Косу Порабощённого», Asmongold в течение двух лет каждую неделю проходил рейд «Анторус, Пылающий трон». Шанс получения предмета составляет около 1,5%, хотя это не самый редкий артефакт в игре. Однако, по правилам, «Коса Порабощённого» не падает в общий лут рейда, а случайно выпадает как индивидуальная награда одному из 20 участников группы.

Asmongold известен как коллекционер редких питомцев, составитель каталогов предметов, а также любитель проходить рейды со зрителями.

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