Источник: большой анонс на тему PS5 состоится уже в августе

Следующий большой анонс на тему консоли нового поколения PlayStation 5 запланировали на август. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников.

Таким образом, Sony запланировала на август два мероприятия, связанные с PS5. Первое из них состоится 6 августа: это будет выпуск State of Play, посвящённый уже анонсированным играм.

PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения от японской транснациональной корпорации Sony. PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности «консоли следующего поколения» появились в апреле 2019 года. Название PlayStation 5 официально было озвучено лишь в октябре 2019 года. По словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, поступление новой приставки в продажу планируется в конце 2020 года на предпраздничный сезон.