Системные требования Project CARS 3: для максимальных настроек потребуется RTX 2070

28 августа выйдет третья часть гоночного симулятора Project CARS. Разработчики обещают обновлённый режим карьеры с 10 классами автомобилей, обширный автопарк, состоящий из 200 автомобилей и более 140 разных треков. На компьютерах можно будет присоединить VR и играть в сверхвысоком разрешении 12K. Но какие системные требования будут у игры?
Разработчики подробно описали системные требования Project CARS 3, а ещё представили новый трейлер игры. Чтобы запустить гоночный симулятор на минимальных настройках, достаточно процессора Intel Core i5 3540 и видеокарты GeForce GTX 680. А вот рекомендованные спецификации игры намного выше, чем минимальные. Для запуска игры на максимальных настройках потребуется процессор уровня Intel Core i7-8700K и видеокарты GeForce RTX 2070.
Видео опубликовано на YouTube-канале Project CARS.
Минимальные системные требования:
ОС: Windows 10 + конкретные версии Windows 7
Процессор: Intel Core i5 3450 / AMD FX-8350
Видеокарта: GTX 680 или эквивалент
ОЗУ: 8 Гб
Места на жёстком диске: 50 Гб
Рекомендуемые системные требования:
ОС: Windows 10
Процессор: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 2700X
ОЗУ: 16 Гб
Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700
Места на жёстком диске: 50 Гб.
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