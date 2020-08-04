Системные требования Project CARS 3: для максимальных настроек потребуется RTX 2070

28 августа выйдет третья часть гоночного симулятора Project CARS. Разработчики обещают обновлённый режим карьеры с 10 классами автомобилей, обширный автопарк, состоящий из 200 автомобилей и более 140 разных треков. На компьютерах можно будет присоединить VR и играть в сверхвысоком разрешении 12K. Но какие системные требования будут у игры?

Разработчики подробно описали системные требования Project CARS 3, а ещё представили новый трейлер игры. Чтобы запустить гоночный симулятор на минимальных настройках, достаточно процессора Intel Core i5 3540 и видеокарты GeForce GTX 680. А вот рекомендованные спецификации игры намного выше, чем минимальные. Для запуска игры на максимальных настройках потребуется процессор уровня Intel Core i7-8700K и видеокарты GeForce RTX 2070.

Видео опубликовано на YouTube-канале Project CARS.

Минимальные системные требования:



ОС: Windows 10 + конкретные версии Windows 7

Процессор: Intel Core i5 3450 / AMD FX-8350

Видеокарта: GTX 680 или эквивалент

ОЗУ: 8 Гб

Места на жёстком диске: 50 Гб



Рекомендуемые системные требования:



ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 2700X

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700

Места на жёстком диске: 50 Гб.