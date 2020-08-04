Сотрудники Blizzard пожаловались, что им не хватает на жизнь

Сотрудники компании Blizzard Entertainment выразили недовольство размером заработной платы. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Один из сотрудников Blizzard создал онлайн-таблицу, в которую его коллеги анонимно стали вносить данные о зарплате. Некоторые из работников пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Речь идёт о тестировщиках и сотрудниках службы поддержки.

Сотрудники Blizzard выразили недовольство тем, что после сокращений в 2019 году у них прибавилось работы, а финансовой компенсации им не предоставили. Они также отмечают, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик заработал в 2019 году $ 40 млн, а продюсеры и инженеры компании могут рассчитывать на годовую зарплату примерно $ 100 тыс.