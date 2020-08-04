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Победители турнира по CS:GO получили в качестве приза колбаски Кабанос на 98 000 рублей

Победители турнира по CS:GO получили в качестве приза колбаски Кабанос на 98 000 рублей
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Победители турнира по Counter-Strike: Global Offensive, организованного брендом Tarczynski, получили вместо денег — колбаски Кабанос на общую сумму в 5 тыс. злотых (~ 98 тыс. рублей).

Tarczynski — польская компания, занимающаяся производством мясных снеков. Колбаски Кабанос (польский сорт охотничьих сосисок) — один из самых популярных видов колбасы в Польше.

В прошлом месяце Tarczynski организовала собственный турнир. 2 августа состоялся финал, по итогам которого победу одержала команда Мачика Luz Бугая. После того как победители турнира получили призовые колбаски, Мачей спросил у своих фанатов в социальных сетях, что ему делать с ними: «Кто-нибудь знает, что я могу сделать с сосисками Кабанос за 5 тысяч злотых? Мы не ожидали, что главный приз будет в виде колбасы. Есть ли у вас какие-либо идеи?»

Фото: Tarczynski

Одна упаковка колбасок Кабанос от Tarczynski весом 385 грамм стоит 12,99 злотого. Польские фанаты CS:GO подсчитали, что победители получили в общей сложности 151 кг колбасы.

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