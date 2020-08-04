В Москве стартовали съёмки первого российского сериала о киберспорте

В Москве начались съёмки нового сериала «Эра медведей», сообщает Cybersport.ru. Это — проект кинокомпании IKa film и Dobro Agency. «Эра медведей» станет первым российским сериалом о киберспорте.

В центре сюжета — бывший профессиональный игрок, который наблюдает за успехами своей 18-летней дочери в киберспорте. Мужчина пытается оградить её от ошибок, которые допускал сам.

«Ещё вчера Илья был легендой киберспорта, а сегодня он никому не нужный 38-летний ''старик''. Эгоистичный характер оттолкнул от него поклонников, спонсоров, друзей и даже жену с дочерью. Но однажды его обычная жизнь круто меняется: он узнает, что его 18-летняя дочь Варя пошла по стопам некогда популярного и успешного отца и стала лучшей киберспортсменкой своего поколения. Через боль, кровь и сл`зы она добилась успеха в жестоком мире киберспорта, где нет места девушкам. Однако отцовская гордость длилась недолго: он понимает — Варя не только талантлива, но и крайне цинична, она повторяет ошибки его молодости, а это может привести её к провалу. Чтобы стать для не` примером, которым он никогда не был, Илья возвращается в киберспорт. Но ни Варя, ни современная киберспортивная индустрия не желают его видеть там, где ему давно нет места. И тогда он решает вновь стать лучшим и сделать невозможное — выиграть чемпионат мира», — говорится в описании фильма.

Главные роли в фильме исполнят Сергей Марин и Александра Дроздова. Режиссёром картины является Роман Ярославцев. Предполагается, что сериал будет состоять из восьми эпизодов по 30 минут в каждом. Сериал «Эра медведей» будет размещё в бесплатном доступе на YouTube.