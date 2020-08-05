Французский ритейлер обнародовал цены на PlayStation 5

Французский ритейлер Carrefour опубликовал цены на новую консоль PlayStation 5. Компания опубликовала страницу с ценами, но затем она пропала с сайта.

Стоимость приставки совпадает с той, которая уже называлась. Версия с дисководом будет стоить € 499, а версия без дисковода — € 399.

На сайте ритейлера засветились и цены на аксессуары для приставки. Например, геймпад DualSense обойдётся в €49,9. Такая же цена будет установлена на фирменную беспроводную гарнитуру.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли не известны. По слухам, Sony планирует выпустить до 170 млн PlayStation 5 до 2025 года.