Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Французский ритейлер обнародовал цены на PlayStation 5

Французский ритейлер обнародовал цены на PlayStation 5
Киберспорт / Другие игры 0

Французский ритейлер Carrefour опубликовал цены на новую консоль PlayStation 5. Компания опубликовала страницу с ценами, но затем она пропала с сайта.

Стоимость приставки совпадает с той, которая уже называлась. Версия с дисководом будет стоить € 499, а версия без дисковода — € 399.

На сайте ритейлера засветились и цены на аксессуары для приставки. Например, геймпад DualSense обойдётся в €49,9. Такая же цена будет установлена на фирменную беспроводную гарнитуру.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли не известны. По слухам, Sony планирует выпустить до 170 млн PlayStation 5 до 2025 года.

Появилось первое реальное видео с демонстрацией контроллера PlayStation 5
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020