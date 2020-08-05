В Microsoft Flight Simulator использовали старые снимки Чернобыля. Видео

В игре Microsoft Flight Simulator использовали старые снимки Чернобыля. Это выяснилось из видео, которое опубликовано в YouTube-канале ObsidianAnt.

Microsoft Flight Simulator использует спутниковые карты Bing. При этом в игре автоматически дорисовываются объекты, изображённые на карте, если они являются типовыми. К примеру, дома в Припяти не похожи на реальные, поскольку игра оценивает их форму и архитектуру, после чего применяет наиболее подходящие текстуры.

Выяснилось, что Microsoft Flight Simulator использует старые снимки Чернобыля. Например, заметно, что четвёртый реактор в игре всё ещё не покрыт саркофагом «Арка». Если верить данным Bing, он ещё строится.

Права на видео принадлежат Microsoft. Посмотреть видео можно в YouTube-канале ObsidianAnt.