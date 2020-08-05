Внутриигровые транзакции принесли Activision Blizzard $1,37 млрд за второй квартал 2020 г.

Компания Activision Blizzard отчиталась о доходах за второй квартал 2020 года. Компании $ 1,37 млрд принесли внутриигровые транзакции и покупки DLC.

Покупки в Call of Duty за квартал выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также значительно увеличился ежедневный доход компании от мобильной версии шутера.

Публикация сведений о доходах компании проходит на фоне недовольства сотрудников Blizzard Entertainment зарплатами. Один из сотрудников Blizzard создал онлайн-таблицу, в которую его коллеги анонимно стали вносить данные о зарплате. Некоторые из работников пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Речь идёт о тестировщиках и сотрудниках службы поддержки.

Сотрудники Blizzard выразили недовольство тем, что после сокращений в 2019 году у них прибавилось работы, а финансовой компенсации им не предоставили. Они также отмечают, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик заработал в 2019 году $ 40 млн, а продюсеры и инженеры компании могут рассчитывать на годовую зарплату примерно $ 100 тыс.