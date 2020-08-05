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Sony показала аксессуары к PlayStation 5 в трёхмерном виде

Sony показала аксессуары к PlayStation 5 в трёхмерном виде
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Sony обновила страницы аксессуаров консоли PlayStation 5. Теперь пользователи могут посмотреть на аксессуары в трёхмерном виде. Также компания обновила описания устройств.

Беспроводной контроллер Dual Sense получит систему тактильной отдачи и адаптивные триггеры. Также в устройство будет встроен микрофон, появится разъём для гарнитуры, встроенный динамик, гироскоп, акселерометр и батарея с зарядкой через USB Type-C.

Беспроводную гарнитуру Pulse 3D разработчик оснастит двумя микрофонами с шумоподавлением. Батарейка будет заряжаться через USB Type-C. Батарея обеспечит до 12 часов работы гарнитуры.

HD-камера позволит снимать в 1080p, для записи будет использоваться двойной объектив. Также игроки смогут вырезать фон и использовать зелёный фон для полной прозрачности.

Пульт ДУ позволит включать PlayStation 5 и использовать меню. Кроме того пульт можно будет использовать для работы с совместимыми телевизорами.

Релиз консоли и аксессуаров запланирован на конец 2020 года.

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