У геймеров в Steam стали пропадать игры

Пользователи Steam стали массово сообщать о пропаже некоторых игр и дополнений в личных библиотеках. Игры стали пропадать после начала еженедельного технического обслуживания серверов.

«Как вы знаете, Steam проводит обслуживание серверов каждый вторник. На этот раз что-то пошло не так. Многие пользователи сообщают, что ранее принадлежавшие им игры и DLC в их библиотеках теперь требуют повторной покупки, чтобы продолжить играть. Дело в том, что, если вы попытаетесь купить их, магазин не позволит вам это сделать и сообщит, что указанный контент уже находится в библиотеке. Иными словами, играть не получается», — написал один из участников форума Resetera.

В Valve отреагировали на проблему и исправили её, опубликовав соответствующее сообщение в «Твиттере». Если игры до сих пор не появились, рекомендуется перезапустить клиент Steam.