Пользователь из Лондона помог забанить более 50 тыс. читеров

24-летний геймер из Лондона под ником GamerDoc на протяжении двух лет ведёт борьбу с читерами в Overwatch. Благодаря усилиям пользователя удалось забанить более 50 тыс. читеров, сообщает Vice.

Теперь GamerDoc расширил деятельность, он начал отслеживать читеров в шутере Valorant. В 2018 году игрок создал канал в Discord. Там он собирал информацию об использовании читов в Overwatch. Информацию GamerDoc направлял разработчикам.

По словам GamerDoc, с ним иногда связываются создатели читов. Они просят его изучить ПО конкурентов, чтобы устранить его. Всё происходящее игрок сравнивает с рынком наркотиков. Как пояснил GamerDoc, частенько речь идёт об очень больших деньгах.

Игрок признался, что за это время нажил себе много врагов. Более того, по словам GamerDoc, недоброжелатели даже одно время собирали средства, чтобы нанять киллера. При этом борец с читерами до сих пор регулярно получает угрозы.