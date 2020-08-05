Скандальная модель, продававшая странные товары для геймеров, стала героиней новых модов

Модель Belle Delphine стала героиней новой волны игровых модов. Девушка, прославившаяся откровенными фотосессиями и необычными товарами для геймеров, появилась в играх Skyrim и Star Wars: Battlefront 2.

Belle Delfine

Биография модели включала в себя довольно странные истории. Например, девушка продавала баночки с водой из своей ванны. За них она просила по $ 30. Впрочем, вскоре Belle Delphine и вовсе продала целый контейнер за $ 10 тыс.

На этом модель не остановилась. В дальнейшем она начала продавать презервативы для геймеров. Партию раскупили всего за несколько часов, несмотря на то что презерватив стоил $ 10.