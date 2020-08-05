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Облачный сервис xCloud запустят в 22 странах, но не в России

Облачный сервис xCloud запустят в 22 странах, но не в России
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Microsoft объявила, что с 15 сентября пользователи подписки Xbox Game Pass Ultimate смогут опробовать облачный сервис Project xCloud на устройствах Android. Доступ будет открыт для пользователей из 22 стран мира. Россия в список не вошла. Не исключено, что в будущем Microsoft расширит географию покрытия, после того как закончится период бета-тестирования новинки.

В рамках Project xCloud пользователи смогут запускать множество разных игр, в том числе Destiny 2, Gears 5 и Minecraft Dungeons. Приобретать их отдельно не нужно, поскольку они уже входят в состав библиотеки Game Pass. Ранее сообщалось, что цена единой подписки после запуска xCloud не изменится, при этом вся экосистема Xbox будет сохраняться.

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