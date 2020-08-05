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Xyp9x и gla1ve возобновили тренировки в CS:GO

Xyp9x и gla1ve возобновили тренировки в CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Андреас Xyp9x Хойслет и Лукас gla1ve Россандер приступили к тренировочному процессу в Counter Strike: Global Offensive. Об этом игроки Astralis сообщили самостоятельно посредством своих «инстаграмов».

Оба титулованных игрока сообщили о временной паузе в карьере в конце мая 2020 года. На тот момент в составе Astralis уже было семь игроков, поэтому искать срочную замену организации не пришлось. Тем не менее уход Xyp9x и gla1ve существенно сказался на результатах команды — с первого места рейтинга hltv она опустилась на 11-е.

Невзирая на то что ранее сообщалось о возвращении игроков в Astralis, известный инсайдер Ярек DeKay Льюис имеет другую информацию — датский дуэт покинет организацию и будет строить новую команду вокруг себя.

Помимо Xyp9x и gla1ve в ростере Astralis находится пять действующих игроков: Эмиль Magisk Рейф, Питер dupreeh Расмуссен, Патрик es3tag Хансен, Николай dev1ce Ридтц и Лукас Bubzkji Андерсен.

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