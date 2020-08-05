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В Fortnite добавят празднование для фанатов «Ливерпуля»: с кубкам АПЛ и под песню YNWA

В Fortnite добавят празднование для фанатов «Ливерпуля»: с кубкам АПЛ и под песню YNWA
Киберспорт / Fortnite 0

Разработчики Fortnite выпустили обновление 13.40, в результате чего в ближайшее время станет доступно специальное празднование для фанатов футбольного «Ливерпуля» — персонаж поднимает над головой кубок Английской Премьер-лиги, тогда как на фоне играет гимн болельщиков команды — You’ll Never Walk Alone. Празднование нашли датамайнеры в файлах игры.

Видео доступно на официальной странице Fortnite в «Твиттере».

Напомним, «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа стал победителем АПЛ сезона-2019/2020. Чемпионство стало для клуба 19-м в истории и первым за последние 30 лет.

Fortnite — компьютерная онлайн-видеоигра, разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в 2017 году.

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